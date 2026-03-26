Durante il concerto al Forum di Assago, la cantante spagnola ha interrotto lo spettacolo dopo circa un'ora, dichiarando di non poter continuare a causa di un’intossicazione alimentare. Si tratta dell’unica data italiana del suo tour e l’evento si è svolto con il pubblico presente in sala. La cantante ha comunicato di non aver mai sperimentato una situazione simile in passato.

La star spagnola interrompe l'unica data italiana davanti a 11.500 fan: ecco cosa è successo sul palco del Forum durante lo show È successo la sera di mercoledì 25 marzo. Il concerto è iniziato regolarmente davanti a circa 11.500 spettatori arrivati da molte parti d'Italia e anche dall'estero. Lo spettacolo è proseguito in maniera regolare (impeccabile, dice chi c'era) per dieci canzoni, anche con un omaggio in italiano alla musica d'autore del Bel Paese: “Puccini, Verdi. voi ragazzi avete una tradizione musicale incredibile”, ha detto introducendo il brano “Mio Cristo piange diamanti”. Poi, durante l'esecuzione di “De Madrugá”, qualcosa ha fatto presagire il seguito. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Rosalía sta male e interrompe il concerto al Forum: "Non mi era mai successo prima"

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