Rosalia interrompe il concerto a Milano perché si sente male sul palco
Durante un concerto a Milano, la cantante ha interrotto lo spettacolo dopo aver avvertito un malore. Sul palco, ha dichiarato di aver cercato di resistere fino alla fine, ma si è sentita male. La performance è stata sospesa e la cantante è uscita dal palco. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute.
Rosalia è stata costretta a interrompere il suo concerto a Milano a seguito di un malore. Sul palco, la cantante ha spiegato: "Ho cercato di resistere fino alla fine, ma mi sento male". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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