Rosalia interrompe il concerto a Milano perché si sente male sul palco

Durante un concerto a Milano, la cantante ha interrotto lo spettacolo dopo aver avvertito un malore. Sul palco, ha dichiarato di aver cercato di resistere fino alla fine, ma si è sentita male. La performance è stata sospesa e la cantante è uscita dal palco. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute.