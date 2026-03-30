Rosalía dopo il concerto interrotto arriva il rimborso dei biglietti

Dopo l’interruzione del concerto al Forum di Assago, sono stati annunciati i rimborsi per i biglietti acquistati. La serata, molto attesa, si è conclusa in modo inaspettato e ha suscitato numerose reazioni tra i presenti. Nei giorni seguenti, le organizzazioni hanno comunicato ufficialmente la procedura per ottenere il rimborso, senza fornire ulteriori dettagli sulla causa dell’interruzione.

A distanza di alcuni giorni dall’atteso live milanese di Rosalía, emergono tutti i dettagli su quanto accaduto al Forum di Assago. Lo spettacolo, tra i più attesi del tour, è stato bruscamente interrotto a causa di un malessere improvviso dell’artista, che non è riuscita a proseguire oltre la prima parte della performance. Nonostante la cantante fosse rimasta sul palco per circa un’ora, eseguendo una decina di brani, la situazione ha reso impossibile continuare lo show, lasciando migliaia di fan delusi. La procedura di rimborso. Le piattaforme Ticketmaster e TicketOne si sono attivate rapidamente; entro 48 ore lavorative dall’evento, hanno inviato comunicazioni ufficiali agli spettatori per spiegare le modalità di rimborso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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