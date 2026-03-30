Concerto interrotto a Milano | come ottenere il rimborso dei biglietti di Rosalía

Un concerto di Rosalía a Milano è stato interrotto, lasciando i partecipanti senza spettacolo completo. Sono state comunicate le modalità, i tempi e le procedure per richiedere il rimborso dei biglietti acquistati. Le istruzioni riguardano le tempistiche di presentazione delle richieste e i canali attraverso cui presentarle, al fine di ottenere il rimborso previsto.

Le informazioni su modalità, tempistiche e procedure per ricevere il rimborso dopo l’interruzione dello show di Rosalía all’Unipol Forum di Milano. Il concerto milanese di Rosalía, unico appuntamento italiano del suo tour, si è trasformato in una serata segnata da un’interruzione improvvisa a causa di un problema di salute dell’artista. L’evento, ospitato all’Unipol Forum di Milano, era tra i più attesi dal pubblico e ha richiamato migliaia di spettatori. A distanza di pochi giorni dall’accaduto, è arrivata la notizia ufficiale: è stato disposto il rimborso dei biglietti per tutti i presenti. Ecco tutti i dettagli e cosa sapere. Il concerto della cantante spagnola Rosalía, unica data italiana del tour Lux, si è svolto presso l’Unipol Forum di Milano il 25 marzo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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