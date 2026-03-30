Dopo l’interruzione dello spettacolo a causa di un malessere dell’artista, Ticketmaster e TicketOne hanno annunciato che saranno disponibili rimborsi per i biglietti acquistati. Le procedure e le tempistiche precise saranno comunicate nelle prossime settimane, mentre sui canali ufficiali sono stati pubblicati dettagli riguardanti le modalità di richiesta. La data dell’evento era prevista all’Unipol Forum di Assago.

La risposta è arrivata nel giro di 48 ore lavorative - giovedì e venerdì - quando Ticketmaster e TicketOne hanno avviato la procedura di rimborso. Non un dettaglio scontato, considerando che il concerto era comunque andato avanti per una parte consistente della scaletta. La comunicazione ufficiale è stata inviata lunedì 30 marzo via email a chi aveva acquistato i tagliandi, e in poche ore è circolata sui social sotto forma di screenshot. «Gentile Cliente, ti informiamo che, a seguito dell’interruzione del concerto per motivi di salute dell’Artista, l’Organizzatore ha disposto il rimborso del prezzo del biglietto più i diritti di prevendita (15%) - si legge nelle mail inviate lunedì 30 marzo a coloro che avevano acquistato i tagliandi dello show –. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rosalía, dopo il concerto interrotto a Milano via ai rimborsi: tempi e modalità

Articoli correlati

Leggi anche: Rosalia interrompe il concerto perché sta male: scattano i rimborsi per i fan. Ecco la comunicazione, le modalità e i tempi

Rimborso sì o no? La discussione dei fan di Rosalia dopo il concerto interrotto a MilanoA poche ore dal concerto di Rosalía a Milano, interrotto dopo circa quaranta minuti a causa di un malore della cantante spagnola, molti fan sui...

Rosalía performing Berghain in Milan @rosalia #rosalia #luxtour #milano #luxtour2026 #berghain

Approfondimenti e contenuti su Rosal a dopo il concerto interrotto a...

Temi più discussi: Come sta Rosalía, le condizioni di salute dopo il malore a Milano; Rosalia non si sente bene e interrompe il concerto a Milano: Ho provato ad andare avanti; Rosalía sta male e interrompe il concerto al Forum | Non mi era mai successo prima; Rosalía il concerto interrotto a Milano e l’importanza di ascoltare il proprio corpo per non crollare.

Rosalía, dopo il concerto interrotto a Milano via ai rimborsi: tempi e modalitàDopo lo stop per un malessere all’Unipol Forum di Assago, Ticketmaster e TicketOne avviano i rimborsi per gli 11mila spettatori: pagamenti dal 7 aprile al 30 giugno 2026, esclusi alcuni costi accessor ... vanityfair.it

Rosalía, concerto interrotto a Milano: i biglietti saranno rimborsatiIl rimborso coprirà il costo del biglietto e i diritti di prevendita. I pagamenti saranno eseguiti dal 7 aprile al 30 giugno ... rainews.it

Ciao raga! Fate girare questo post Vogliamo Rosalía di nuovo in Italia! x.com

Concerto interrotto al Forum di Assago: paura per Rosalía Serata a metà per Rosalía, costretta a fermarsi dopo i primi due atti del live a Mediolanum Forum a causa di un improvviso malore. Visibilmente provata, l’artista si è rivolta al pubblico: “Mi sento male - facebook.com facebook