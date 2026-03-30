Rosalía concerto interrotto a Milano | il biglietto sarà rimborsato

Il concerto di Rosalía al Forum di Assago, svoltosi il 25 marzo, è stato interrotto improvvisamente a causa di un’intossicazione alimentare che ha colpito l’artista. La cantante catalana non ha potuto proseguire l’esibizione e sono stati annunciati rimborsi totali per tutti i biglietti acquistati. La decisione è stata comunicata ufficialmente agli acquirenti, garantendo il rimborso completo del costo del biglietto.

(Adnkronos) – Buone notizie per i fan di Rosalía: il biglietto sarà completamente rimborsato. Il concerto dell’artista catalana al Forum di Assago del 25 marzo scorso, interrotto improvvisamente a causa di un’intossicazione alimentare che ha colpito la cantante, avrà un epilogo chiaro. La comunicazione è arrivata in queste ore via email da Ticketmaster (e analogamente da TicketOne), che ha confermato la decisione dell’organizzatore di rimborsare integralmente il prezzo del biglietto, inclusi i diritti di prevendita pari al 15%. Nel dettaglio, si legge nella mail di Ticketmaster visionata dall’AdnKronos, il rimborso coprirà il costo del biglietto e i diritti di prevendita. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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