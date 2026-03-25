Rosalía sta male interrotto concerto a Milano

Durante un concerto al Forum di Assago, a Milano, l’artista catalana di 33 anni ha avuto un malore poco dopo le 22 e ha deciso di interrompere la performance. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito all’interruzione improvvisa dello spettacolo senza ulteriori dettagli sulla situazione. La cantante non ha ripreso il palco e si sono susseguite richieste di informazioni sulla sua condizione.

(Adnkronos) – Colpo di scena al concerto milanese di Rosalía al Forum di Assago. Poco dopo le 22, l’artista catalana, 33 anni, si è sentita male e ha dovuto interrompere il concerto. Lei ha provato a proseguire lo show, ma è stata costretta a fermarsi a metà concerto, subito dopo il secondo atto del suo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Rosalia interrompe il concerto a Milano perché si sente male sul palcoRosalia è stata costretta a interrompere il suo concerto a Milano a seguito di un malore. Rosalia interrompe il concerto a Milano: “Sto male, mi dispiace. Non ce la faccio”. E si ferma a metà dello showMilano, 25 marzo 2026 – Concerto interrotto a metà per Rosalía al Forum di Assago, dove l'artista ha dovuto fermarsi dopo i primi due atti dello... Rosalìia sta male, concerto interrotto a Milano - RTL 102.5 Una raccolta di contenuti su Rosal a sta male interrotto concerto a... Rosalía sta male, interrotto concerto a MilanoColpo di scena al concerto milanese di Rosalía al Forum di Assago. Poco dopo le 22, l’artista catalana, 33 anni, si è sentita male e ha dovuto interrompere il concerto. Lei ha provato a proseguire lo ... adnkronos.com «Mi sento male», Rosalia interrompe il concerto a Milano per un malore: cosa è successoConcerto interrotto a metà per Rosalía al Forum di Assago, dove l'artista ha dovuto fermarsi dopo i primi due atti dello show, a causa di un improvviso malore. ilmessaggero.it