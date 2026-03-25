Durante un concerto all’Unipol Forum di Milano, l’artista è stata costretta a interrompere lo spettacolo a causa di un malore. La performance si è fermata improvvisamente con circa dodicimila persone presenti nel silenzio. La situazione si è verificata inaspettatamente, interrompendo l’evento prima della fine prevista. Le condizioni dell’artista non sono state rese note immediatamente.

Il sipario dell’Unipol Forum di Milano si è abbassato nel modo più inaspettato e doloroso possibile, lasciando dodicimila fan in un silenzio irreale. Era la serata del trionfo annunciato per Rosalia, la star spagnola che ha rivoluzionato il pop globale, ma il corpo ha presentato il conto proprio sul più bello. Dopo poco più di un’ora di uno show iniziato con puntualità svizzera alle nove, l’artista catalana è stata costretta a interrompere la musica. “Ho vomitato qui dietro, colpa di un’intossicazione alimentare. Mi spiace. Non riesco ad andare avanti. Ci sto provando, volevo arrivare alla fine. Ma per adesso non riesco ad andare avanti”, ha confessato con la voce rotta, visibilmente provata, prima di ritirarsi momentaneamente nei camerini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rosalia sta male, interrotto il concerto all’Unipol Forum di Milano

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