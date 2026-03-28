A Reggio Emilia, mercoledì scorso, alcune auto parcheggiate sono state danneggiate da un uomo che si è esibito senza vestiti in diverse strade della città. Il Comune ha deciso di coprire i costi dei danni, destinando un fondo appositamente stanziato. Nel frattempo, una persona coinvolta ha sporto denuncia contro alcuni commentatori online che avevano rivolto insulti nei suoi confronti.

Reggio Emilia, 28 marzo 2026 – I danni alle vetture causati dallo squilibrato che mercoledì scorso saltava nudo sulle auto in circonvallazione e in viale Umberto I, saranno rimborsati dal Comune grazie ad un fondo del municipio. Per usufruire di tale agevolazione è necessario fare domanda tramite il link presente alla pagina www.comune.reggioemilia.itcontributidanniauto. Il contributo ammesso è pari al 70% delle spese sostenute, documentate e quietanzate, entro il limite massimo di 250 euro per ciascun richiedente. Nell’ipotesi di veicolo la cui assicurazione preveda una franchigia per il danno subito, il contributo ammesso è pari al 70% delle spese sostenute qualora il danno sia inferiore all’importo della franchigia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto danneggiate dall’uomo nudo, il Comune pagherà i risarcimenti. E Mahmoud querela gli ‘hater’

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