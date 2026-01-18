Decine di auto danneggiate Raid a Porta San Frediano | Nascosta dall’estetista

Nella mattina di ieri, intorno alle 7:30, presso Porta San Frediano, si sono verificati numerosi danni a veicoli parcheggiati, con decine di specchietti rovinati da un episodio di vandalismo. L'evento ha causato disagi ai residenti e ai proprietari delle auto coinvolte. Indagini sono in corso per individuare il responsabile.

Decine di specchietti danneggiati da un vandalo, ieri mattina verso le 7,30, appena fuori Porta San Frediano. A compiere il raid un uomo, poi fermato dai carabinieri che, camminando sul marciapiede, ha rotto tutti i retrovisori delle macchine in sosta che gli capitavano a tiro da via dell'Anconella fino a via Pisana dopo piazza Pier Vettori, utilizzando il palo di un cartello stradale che aveva precedentemente divelto. È stato interrotto solo dall'arrivo dei militari, avvisati dal vicinato terrorizzato e inerme di fronte alla furia cieca dell'uomo. "Ho sentito dei colpi metallici, poi ho notato questo straniero che, in stato di alterazione, colpiva le auto.

