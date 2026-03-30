Romiti nuova parrocchia Folla alla prima messa | Dopo le difficoltà la gioia Buona strada a tutti

Oggi si è svolta la prima messa nella nuova parrocchia, con una notevole partecipazione di fedeli. Il vescovo ha commentato che, nonostante le difficoltà, si percepisce una sensazione di gioia e speranza tra i presenti. La cerimonia ha attirato molti curiosi e abitanti della zona, che hanno assistito con attenzione all’evento. Durante la funzione, sono stati rivolti messaggi di benedizione e auguri per il percorso futuro della comunità.

"Oggi siamo in tanti e ci sono molta curiosità e speranza – ha detto il vescovo, mons. Livio Corazza, nell’omelia pronunciata durante la messa da lui presieduta ieri nella nuova chiesa dei Romiti, uno dei quartieri maggiormente colpiti dall’ alluvione nel maggio 2023 – siamo qui per ricordare anche chi ha sofferto a causa dell’alluvione e chi non c’è più, chi ha perso la vita, Vittorio, Adriana e Franco. E per aiutare chi ha perso la speranza. Chiediamo al Signore il coraggio e la forza della comunione e anche quella della continuità". Con queste parole, dopo la processione iniziale partita dalla vecchia chiesa in via Firenze, il vescovo si... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Romiti, nuova parrocchia. Folla alla prima messa: "Dopo le difficoltà, la gioia. Buona strada a tutti" Articoli correlati Leggi anche: Nuova chiesa ai Romiti, prima messa nella Domenica delle Palme: verso l’intitolazione a San Paolo VI Rosanna Cacio de La Volta Buona dopo l’incidente sulla strada per Sanremo: “Credevo fossero morti tutti”Rosanna Cacio racconta gli attimi di terrore dopo l'incidente della troupe de La Volta Buona lungo la strada per Sanremo: "Avevamo chiesto al nostro... Tutti gli aggiornamenti su Romiti nuova parrocchia Folla alla... Argomenti discussi: Romiti, nuova parrocchia. Folla alla prima messa: Dopo le difficoltà, la gioia. Buona strada a tutti. Forlì, inaugura la nuova chiesa dei RomitiSarà il vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza a presiedere, domenica 29 marzo ai Romiti, la Messa delle Palme, che rimarrà agli annali ... corriereromagna.it Forlì, viaggio nella nuova chiesa dei Romiti: Un sogno che si avvera FOTOGALLERYFinalmente si avvera un sogno - dichiara don Loriano Valzania, classe 1954, prete dal 1980 e parroco dei Romiti dal 2003 - non solo mio, ma ... corriereromagna.it