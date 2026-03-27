Il club ha deciso che se il giocatore non tornerà dal Belgio entro martedì, sarà considerato fuori rosa. Attualmente, il centravanti si sta allenando con la nazionale e non ha ancora fatto rientro alla squadra. La società ha comunicato che sono previsti ulteriori provvedimenti nel caso in cui non si presentasse per la ripresa degli allenamenti.

Come dicono a Castel Volturno (ma anche a Torino, a Roma, a Napoli e ad Anversa): quando il gioco si fa duro si comincia duramente a giocare. Lukaku chiama (tardi) e il Napoli risponde a modo suo: ci vediamo martedì prossimo, giorno fissato per la ripresa, quando alla sfida con il Milan - cui Big Rom non parteciperà - ne mancheranno sei ed andranno vissuti in un clima di possibile serenità. Niente trucchi e niente inganni: la multa è stata considerata un palliativo, cosa volete che siano un paio di centinaia di migliaia di euro per uno che guadagna otto milioni e mezzo all’anno? E' il principio che conta, anzi le regole, e il Napoli ha scelto di non essere tollerante verso il proprio centravanti, che ha preferito starsene ad Anversa ad allenarsi, piuttosto che farlo con i compagni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, linea dura con Lukaku: se non rientra dal Belgio entro martedì finirà fuori rosa

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