Napoli linea dura con Lukaku | se non rientra dal Belgio entro martedì finirà fuori rosa
Il club ha deciso che se il giocatore non tornerà dal Belgio entro martedì, sarà considerato fuori rosa. Attualmente, il centravanti si sta allenando con la nazionale e non ha ancora fatto rientro alla squadra. La società ha comunicato che sono previsti ulteriori provvedimenti nel caso in cui non si presentasse per la ripresa degli allenamenti.
Come dicono a Castel Volturno (ma anche a Torino, a Roma, a Napoli e ad Anversa): quando il gioco si fa duro si comincia duramente a giocare. Lukaku chiama (tardi) e il Napoli risponde a modo suo: ci vediamo martedì prossimo, giorno fissato per la ripresa, quando alla sfida con il Milan - cui Big Rom non parteciperà - ne mancheranno sei ed andranno vissuti in un clima di possibile serenità. Niente trucchi e niente inganni: la multa è stata considerata un palliativo, cosa volete che siano un paio di centinaia di migliaia di euro per uno che guadagna otto milioni e mezzo all’anno? E' il principio che conta, anzi le regole, e il Napoli ha scelto di non essere tollerante verso il proprio centravanti, che ha preferito starsene ad Anversa ad allenarsi, piuttosto che farlo con i compagni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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