Ieri, sulla spiaggia pubblica di via Capitolo San Matteo, si è svolta un'iniziativa di pulizia promossa da Plastic Free Onlus in collaborazione con Seconda Chance. L'evento ha coinvolto nove detenuti, che hanno partecipato alla raccolta di rifiuti lungo la battigia. La giornata ha visto la partecipazione di volontari e detenuti uniti per ripulire l’area, promuovendo un gesto di responsabilità condivisa.

Un sabato all'insegna dell'inclusione e della responsabilità condivisa, quello di ieri, con l'iniziativa promossa da Plastic Free Onlus in collaborazione con Seconda Chance, sulla spiaggia pubblica di via Capitolo San Matteo (angolo via Salvator Allende), con il coinvolgimento di 9 detenuti della Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Salerno-Fuorni e 6 volontari. Nel corso dell’attività sono stati raccolti numerosi rifiuti abbandonati, tra cui 32 sacchi di plastica, 2 di indifferenziato e 1 di vetro, contribuendo a restituire decoro a un tratto di costa particolarmente frequentato. Oltre alla pulizia, la giornata ha avuto... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Curiosità, Plastic Free Salerno e Seconda Chance insieme per ripulire le spiagge

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