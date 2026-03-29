Roma perde Wesley a pochi giorni dalla partita contro l’Inter a San Siro a causa di una lesione muscolare. L’infortunio mette in difficoltà l’allenatore Gian Piero Gasperini, che dovrà rivedere le scelte in vista del match. La squadra si trova ora a dover affrontare un impegno importante senza uno dei suoi giocatori.

Emergenza totale per la Roma di Gian Piero Gasperini, che perde Wesley alla vigilia del big match di San Siro contro l’ Inter. Il laterale brasiliano, uscito anzitempo durante l’amichevole contro la Francia negli USA, ha riportato una lesione alla coscia destra confermata dai primi esami strumentali. Il calciatore è atteso nella Capitale per sottoporsi a nuovi accertamenti che definiranno il grado dell’infortunio: le proiezioni dello staff medico indicano uno stop forzato tra le due e le quattro settimane, rendendo di fatto impossibile il suo impiego contro i nerazzurri. L’assenza dell’esterno aggrava una crisi numerica già profonda, considerando che nelle precedenti sfide contro Cagliari, Genoa e Lecce, l’undici giallorosso ha palesato evidenti difficoltà di manovra in sua assenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, tegola Wesley: lesione muscolare e forfait contro l’Inter

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