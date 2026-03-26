Oggi mattina a Torreglia, alle ore 9 circa, si è verificato un incidente stradale in via Montegrotto. Un'auto, una Jeep, ha investito un pedone di 89 anni, che è stato trasportato in ospedale con una prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi.

L'incidente è avvenuto oggi 26 marzo alle 9 in via Montegrotto a Torreglia. Per i rilievi hanno lavorato gli agenti della polizia locale. L'investitrice è una donna di 55 anni di Monselice. Probabilmente tradita dalle condizioni meteo avverse Grave incidente stradale oggi 26 marzo a Torreglia. E' successo attorno alle 9 del mattino in via Montegrotto. Un uomo di 89 anni residente non distante dal luogo dell'incidente, si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova. E' in prognosi riservata a causa delle lesioni riportate. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne margini e tempistiche di recupero. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Al volante di una Jeep investe un pedone: 89enne in prognosi riservata

Articoli correlati

Leggi anche: Incidente a Catona, pedone travolto da un'auto: trasportato al Gom è in prognosi riservata

Investita e ricoverata in prognosi riservata. L'anziana al volante non si accorge di nulla e scappaÈ ricoverata in gravi condizioni una donna di 53 anni investita da una pensionata di 78 anni, poi fuggita dopo l'incidente.

Una selezione di notizie su Al volante di una Jeep investe un...

Temi più discussi: Listino Jeep Cherokee prezzo - scheda tecnica - consumi - foto; La nuova Jeep® Compass è arrivata in Svizzera; Porte aperte nelle concessionarie Jeep: weekend dedicato alla Nuova Compass; Il motore 1.2 a cinghia di Stellantis va finalmente in pensione.

Nuova Jeep Compass protagonista del porte aperte del 21 e 22 marzo nelle concessionarie italianeNuova Jeep Compass di nuovo al centro dell’attenzione in Italia con un fine settimana interamente dedicato al modello nelle concessionarie del brand. Sabato 21 e domenica 22 marzo tutte le concessiona ... clubalfa.it

Jeep compass, debutta in Italia tra ibrido ed elettricoTORINO (ITALPRESS) – Le concessionarie Jeep aprono le porte per presentare la nuova Jeep Compass, un modello che segna l’evoluzione di uno dei SUV più apprezzati al mondo, con oltre 2,5 milioni di uni ... msn.com

Scopriamo quali sono i 5 SUV Stellantis più attesi in arrivo entro il 2027, cinque vetture che siamo certi popoleranno le nostre strade. https://auto.everyeye.it/notizie/fiat-grizzly-jeep-avenger-5-suv-stellantis-attesi-867779.htmlutm_medium=Social&utm_sour - facebook.com facebook