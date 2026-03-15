Ello | 14enne in cross investe donna lei grave

Nel pomeriggio di domenica 15 marzo 2026, nella località di Ello, un ragazzo di 14 anni che era in sella a una bicicletta da cross ha investito una donna mentre attraversava la strada. La donna è rimasta ferita in modo grave e è stata soccorsa dai soccorritori. La polizia ha seguito le procedure di rito sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso.

Nel pomeriggio di domenica 15 marzo 2026, la tranquilla località di Ello, nella provincia di Lecco, è stata teatro di un drammatico scontro stradale che ha coinvolto un adolescente e una pedone. Un quattordicenne alla guida di un ciclomotore da cross ha perso il controllo del mezzo su un tratto stretto della Strada Provinciale 70, investendo una donna di 47 anni mentre questa camminava lungo il bordo strada. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco con una prognosi riservata, mentre il giovane responsabile dell’incidente è stato ricoverato al Fatebenefratelli di Erba. L’evento si è verificato poco dopo le ore 14:00 in una zona priva di marciapiede, dove la stretta carreggiata non permetteva il passaggio sicuro per i pedoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ello: 14enne in cross investe donna, lei grave Articoli correlati Ello, 14enne in moto investe una donna di 47 anni: lei è graveEllo (Lecco), 15 marzo 2026 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo, a Ello, in Brianza lecchese. Cade dalla moto da cross mentre è in pista col padre: grave ragazzina 14enne a Isola VicentinaGrave incidente a Isola Vicentina: la giovanissima è caduta durante un allenamento in pista motocross riportando un trauma dorsale. Forced to Marry into a Rich Family to Save Her Mother—She Was Spoiled by the CEO!