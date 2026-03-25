Una insegnante di 57 anni è stata accoltellata davanti a una scuola in via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario, poco prima dell'inizio delle lezioni. L'episodio si è verificato in mattinata e l'insegnante si trova in condizioni gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Trescore Balneario. Una professoressa di 57 anni è stata accoltellata prima dell’inizio delle lezioni in via Damiano Chiesa. L’allarme è scattato attorno alle 7.45 di mercoledì 25 marzo, quando la zona era affollata di studenti e genitori anche degli altri istituti presenti sulla stessa via. Sul posto i carabinieri e la Polizia Locale di Trescore Balneario, un’ambulanza, un’auto medica e l’elicottero alzatosi in volo da Bergamo. Secondo le prime informazioni ad aggredire C.M., insegnante di francese, sarebbe stato un ragazzo della classe terza che l’avrebbe avvicinata fuori dall’istituto Leonardo Da Vinci, per poi colpirla nei corridoi. All’interno della scuola i carabinieri per ricostruire l’accaduto e gli psicologici per assistere e seguire i giovani studenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Insegnante accoltellata davanti a scuola da uno studente, è grave

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