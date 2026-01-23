Stangata sul fumo la proposta ammazza-fumatori | rincari di 5 euro su sigarette ed e-cig

È stata avviata una raccolta firme per una proposta di legge che prevede un aumento di 5 euro sul prezzo di tutti i prodotti contenenti nicotina, comprese sigarette tradizionali, elettroniche e tabacco riscaldato. La misura mira a ridurre il consumo di tabacco e prodotti correlati, coinvolgendo cittadini e istituzioni in un percorso di sensibilizzazione e cambiamento delle normative sul settore.

Al via oggi la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, compresi quelli di nuova generazione (sigarette elettroniche e tabacco riscaldato). Tutti i cittadini maggiorenni possono firmare, andando sulla piattaforma del ministero della Giustizia e utilizzando lo Spid, la Cie (Carta di identità elettronica) o la Cns (Carta nazionale dei servizi). Sono necessarie 50mila firme per presentare la proposta di legge al Parlamento che successivamente dovrà discutere il disegno di legge. L'obiettivo primario è contrastare il tabagismo e reperire risorse per il Servizio sanitario nazionale.

