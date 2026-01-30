Niente stop dal Tar al divieto di trasferte per i tifosi della Roma

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensione del decreto che vieta le trasferte dei tifosi della Roma. Il Ministero dell’Interno aveva deciso il divieto il 20 gennaio, dopo gli scontri tra supporter in autostrada. Nessuna decisione urgente è arrivata per bloccare il provvedimento, che quindi resta in vigore.

Stessa sorte anche per il provvedimento con il quale il prefetto di Udine, in vista dell'incontro Udinese-Roma del prossimo 2 febbraio L'ha deciso il Tar del Lazio con un decreto cautelare monocratico pubblicato mercoledì scorso.Stessa sorte anche per il provvedimento con il quale il prefetto di Udine, in vista dell'incontro Udinese-Roma del prossimo 2 febbraio, ha disposto la chiusura del settore ospiti dello stadio friulano, con contestuale divieto di vendita dei biglietti nei confronti delle persone residenti nel Lazio. Il presidente della prima sezione ter del Tribunale amministrativo "ritenuta oltremodo prevalente, in questa fase cautelare monocratica (che, peraltro, non consente di apprezzare in maniera adeguata il fumus boni iuris di quanto prospettato in sede di ricorso), l'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica per come perseguita dall'amministrazione intimata con il provvedimento ministeriale impugnato.

