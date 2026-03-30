Roma Soulé sfida la pubalgia | piano iperbarico per l’Inter

A pochi giorni dalla partita a San Siro, il tecnico dell’Inter ha inserito un trattamento iperbarico nel percorso di recupero di Matias Soulé, che sta affrontando un problema di pubalgia. La situazione del giocatore viene monitorata attentamente mentre si cerca di capire se potrà essere disponibile per la sfida. La società e lo staff medico stanno valutando le possibili soluzioni per accelerare i tempi di recupero.

Il countdown per San Siro entra nella fase nevralgica con il “caso” Matias Soulé al centro dell’agenda di Gian Piero Gasperini. L’argentino, fermo da cinque settimane per una pubalgia che ne ha stroncato l’ascesa dopo cinque mesi da trascinatore assoluto, sta tentando un recupero record per il big match contro l’ Inter. Secondo quanto rivelato dal suo preparatore atletico e osteopata, Guido Viggiano, il calciatore ha iniziato un protocollo di riabilitazione d’élite che include sessioni in camera iperbarica per l’ossigenazione dei tessuti e l’utilizzo della pompa diamagnetica, integrando il lavoro a Trigoria con trattamenti osteopatici specifici per l’adduttore destro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Soulé sfida la pubalgia: piano iperbarico per l’Inter Articoli correlati Leggi anche: Roma, allarme Soulé: la pubalgia frena la stella di Gasperini Infortunio Soulé: il percorso di recupero pubalgia, la gestione dello staff e i consigli dei mediciIl percorso di guarigione di Matias Soulé procede sotto una supervisione clinica attenta, con un insieme di interventi mirati che mirano a superare... Una selezione di notizie su Roma Soulé sfida la pubalgia piano... Temi più discussi: Roma, riecco Soulé. L’argentino si allena in gruppo; La Roma e Gasperini possono sorridere: si rivede Soulé in gruppo, le sue condizioni in vista dell'Inter; Roma, Soulé accelera: quarto giorno in gruppo, obiettivo Inter; Roma, Soulé si allena in gruppo: Gasperini sorride. Cosa filtra verso il big match contro l'Inter. Roma, Soulé torna in gruppo: nel mirino la sfida con l’InterBuone notizie per la Roma: Matías Soulé torna ad allenarsi in gruppo e punta al rientro contro l’Inter dopo oltre un mese di stop. europacalcio.it Roma, emergenza infortuni. Wesley ed Hermoso in dubbio con l’InterLa Roma si prepara alla sfida con l'Inter, ma gli infortuni preoccupano Gasperini, con Soulé, Wesley e Hermoso in dubbio. siamolaroma.it La sera di domenica 29 marzo si incontrano in un bar di Casal Bruciato, quartiere della zona nord-est di Roma. L'uomo, un 45enne della Capitale, è geloso di alcune foto che la compagna ha pubblicato sui social. Comincia a offenderla. I due decidono di and - facebook.com facebook La #Roma taglia: l’obiettivo dei Friedkin e le mosse sul mercato per alleggerire il monte stipendi x.com