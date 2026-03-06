Matias Soulé è attualmente in fase di recupero dopo aver subito un infortunio alla pubalgia. Il suo percorso di guarigione viene seguito da uno staff medico specializzato che applica interventi specifici per favorire il ripristino delle condizioni fisiche. I medici forniscono indicazioni e consigli mirati per accelerare il ritorno all’attività, mentre il calciatore sta rispettando un programma di riabilitazione personalizzato.

Il percorso di guarigione di Matias Soulé procede sotto una supervisione clinica attenta, con un insieme di interventi mirati che mirano a superare una pubalgia e a ripristinare una piena efficienza fisica. La gestione si articola in fasi coordinate, che combinano terapie, riposo e allenamenti specifici per tornare a dare contributo al gruppo nel modo definitivo. Il programma terapeutico integra terapie mirate, periodi di riposo e lavoro in palestra con un focus particolare sul potenziamento e la riabilitazione funzionale. Da circa tre settimane l’atleta intensifica l’impegno per superare definitivamente il problema, interrompendo temporaneamente l’attività agonistica per concentrarsi sulla guarigione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Infortunio Soulé: il percorso di recupero pubalgia, la gestione dello staff e i consigli dei medici

Leggi anche: Infortunio Soulé, ecco come procede il recupero dalla pubalgia: la gestione dello staff e quel consiglio dato dai dottori

Infortunati Roma: Soulé spera nel rientro, domani il test decisivo per Dybala. La prudenza dello staffCalciomercato Inter, occhio alla rivoluzione in estate: diversi big pronti a salutare! Svelata la strategia Calhanoglu Galatasaray, il vice...

Approfondimenti e contenuti su Infortunio Soulé.

Temi più discussi: Soulé torna per Roma-Juve?; Soulé ancora ai box: come sta e quando torna l'attaccante della Roma; DAI CAMPI – Dybala, Soulé, Lovric, Ferguson, Gabbia, Adams, Gaetano, Mazzitelli, Gaspar e novità Suzuki; Il grande ex Dybala ma anche Hermoso e Soulé: chi ci sarà e chi no contro la Juve.

Infortunio Soulé, ecco come procede il recupero dalla pubalgia: la gestione dello staff e quel consiglio dato dai dottori. Le condizioni dell’argentinoInfortunio Soulé, ecco come procede il recupero dalla pubalgia: la gestione dello staff e quel consiglio dato dai dottori. Le condizioni dell’argentino Il Corriere dello Sport spiega dettagliatamente ... calcionews24.com

Roma, quando torna Soulé dall’infortunio: giallo sui tempi di recuperoInfortunio Soulé – Ansia in casa Roma e per i fantallenatori in merito alle condizioni di Matias Soulé. Il calciatore argentino dovrà ancora attendere prima di poter tornare in campo. fantamaster.it

Infortunio Soulé - Rientro previsto per la settimana prossima #ASRoma #Soule #InfortuniRoma #SerieA vocegiallorossa.it/primo-piano/in… x.com

Roma, stop Soulé: rientro la prossima settimana La Roma continua a monitorare le condizioni di Matias Soulé, alle prese con una pubalgia. L’esterno argentino sta proseguendo il lavoro di recupero e, secondo Il Tempo, non prenderà parte alla trasferta c - facebook.com facebook