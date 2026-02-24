Roma allarme Soulé | la pubalgia frena la stella di Gasperini

Matías Soulé ha interrotto gli allenamenti della Roma a causa di una pubalgia, che blocca la sua partecipazione alle prossime partite. La problematica si è manifestata durante la preparazione e richiede un periodo di recupero. I medici hanno indicato che il giocatore dovrà seguire un percorso specifico per tornare in campo. La squadra cerca di adattare le strategie senza il suo contributo. Rimane da capire quanto tempo sarà necessario prima di rivederlo in azione.

Il dilemma fisico di Matías Soulé agita i piani tattici della Roma in vista di uno dei crocevia fondamentali della stagione. Nella mattinata di oggi, la presenza del fantasista argentino per lo scontro diretto contro la Juventus rimane avvolta nell'incertezza a causa di una pubalgia che, dopo mesi di iper-utilizzo, ha presentato un conto salatissimo. Il numero 18, autentico stacanovista della gestione tecnica di Gian Piero Gasperini, si trova ora costretto a mediare tra l'ambizione di affrontare il suo passato bianconero e la necessità di preservare l'integrità fisica per il finale di stagione.