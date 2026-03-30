Il possibile ritorno di Mohamed Salah alla Roma ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, ma le condizioni del mercato per il 2026 richiedono attenzione. La trattativa sembra ancora in fase di definizione, mentre le esigenze finanziarie del club influenzano le decisioni sui trasferimenti. La situazione rimane aperta, con l’incertezza che prevale sulla possibilità di vedere il calciatore tornare in giallorosso.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo L'egiziano si svincola dal Liverpool: sondaggio giallorosso, ma l'ingaggio da 12 milioni gela la piazza. Il ritorno di Mohamed Salah alla Roma infiamma il cuore dei tifosi giallorossi, ma la realtà del mercato 2026 suggerisce estrema cautela. Secondo le indiscrezioni filtrate dall’Inghilterra e rilanciate dalla Gazzetta dello Sport, il club capitolino avrebbe effettuato un timido sondaggio per l’egiziano, che in estate lascerà il Liverpool a parametro zero. Tuttavia, tra la suggestione e la firma sul contratto si staglia un ostacolo quasi insormontabile: l’ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione percepito attualmente dai Reds. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Salah, il sogno del ritorno si scontra col bilancio

Articoli correlati

Mercato Genoa, il ritorno di El Shaarawy non è solo un sogno! Occhio allo scenario col rinnovo in stallo con la RomaMercato Genoa, il ritorno di El Shaarawy non è solo un sogno! Occhio allo scenario col rinnovo in stallo con la Roma Kessié, che bagarre per il...

Leggi anche: Ascolti tv del 20 marzo, Ilary Blasi col GF Vip si scontra con Antonella Clerici

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma Salah il sogno del ritorno si...

Temi più discussi: Salah dice addio al Liverpool! A giugno lascerà i Reds dopo 9 stagioni insieme; Salah-Roma: pazza idea egiziana, il ritorno che fa sognare la Capitale; ? Roma-Salah e Thuram cedibile? Novità mercato Juve e Napoli: news di oggi ?; Dal sogno Brandt ai saluti di Dybala (più altri nove...): la rivoluzione estiva della Roma.

Salah alla Roma: cosa c'è di vero sul possibile ritorno dell'egiziano a TrigoriaNelle ultime ore circola il rumors sul clamoroso arrivo dell'attaccante alla corte di Gasperini. Ad oggi però resta solo una suggestione con tante difficoltà ... romatoday.it

Salah, pazza idea Roma: possibile ritorno nella Capitale dopo l’addio al LiverpoolCon il Liverpool ha segnato quasi 200 reti in Premier League, vinto una Champions League (segnando il gol in finale) e tanti altri trofei. Ora, i saluti finali: Mohamed Salah ha annunciato nei giorni ... siamolaroma.it

Salah alla Roma: cosa c'è di vero sul possibile ritorno dell'egiziano a Trigoria ift.tt/x0YUo3w x.com

OCCASIONE DIABY Con l'Al-Ittihad pronto a fiondarsi su Salah, Moussa Diaby torna sul mercato europeo. Velocità pura, dribbling ed esplosività a basso costo. Voi lo vorreste alla Roma - facebook.com facebook