Le colombe di Carlo Cracco per Pasqua 2026 | varianti cioccolato amarena e pistacchio da circa 50 euro

Per Pasqua 2026, lo chef Carlo Cracco presenta una linea di colombe che si distinguono per le varianti di gusto. Tra le proposte ci sono versioni al cioccolato, amarena e pistacchio, tutte vendute a circa 50 euro. Le colombe combinano ingredienti diversi, offrendo alternative ai classici prodotti pasquali.

Carlo Cracco per Pasqua 2026 propone una serie di colombe dai gusti diversi e con combinazioni inaspettate di ingredienti. Dai tre cioccolati alle amarene, tutte le varianti firmate dallo Chef e i prezzi dei dolci pasquali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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