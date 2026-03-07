Allerta uova di Pasqua scatta il ritiro immediato dai supermercati | i prodotti coinvolti

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso riguardante alcune uova di Pasqua Marchesi prodotte a Milano. È stato disposto un ritiro immediato di questi prodotti dai supermercati, a causa di problemi riscontrati nella loro sicurezza. La comunicazione riguarda esclusivamente le uova di Pasqua Marchesi vendute recentemente. I consumatori sono invitati a verificare l’eventuale presenza di questi prodotti sugli scaffali.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso destinato ai consumatori relativo ad alcune uova di Pasqua Marchesi prodotte a Milano. Il provvedimento è stato disposto in via cautelativa per la possibile presenza di frammenti metallici in specifici lotti. I prodotti interessati risultano distribuiti sia nei punti vendita sia tramite acquisti online.

