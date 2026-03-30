La società calcistica di Roma ha annunciato investimenti superiori ai 200 milioni di euro per acquisti di calciatori Under 24. Con questa strategia, la squadra si posiziona come la più giovane tra le grandi del campionato di Serie A, segnando un cambio di rotta nel mercato e rafforzando la propria rosa con elementi di età inferiore ai 24 anni.

La Roma di Dan Friedkin completa il sorpasso generazionale e si attesta come la big più giovane della Serie A, consolidando una strategia di mercato che ha visto investimenti per oltre 200 milioni di euro in cartellini Under 24. Il progetto di “ringiovanimento strutturale” ha abbattuto l’età media della rosa dai quasi 28 anni della passata stagione agli attuali 26, scavalcando Inter e Lazio nel ranking dell’esperienza a favore della futuribilità. Per la proprietà texana, l’acquisto di profili giovani non è solo una scelta tecnica, ma un’equazione finanziaria precisa: abbattere il costo del lavoro risparmiando sugli ingaggi faraonici tipici della fascia d’età 25-30, trasformando la spesa in investimento patrimoniale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, rivoluzione Under 24: investiti 200 milioni per la big più giovane d’Italia

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