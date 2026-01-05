Maltempo a Roma 200 interventi della Polizia locale in 24 ore

A causa delle intense piogge registrate nelle ultime ore a Roma, la Polizia Locale ha effettuato circa 200 interventi in 24 ore. Le attività hanno riguardato il supporto ai cittadini, la gestione della viabilità e la messa in sicurezza di zone colpite dal maltempo. Questi interventi sono stati necessari per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività in città durante questa fase di maltempo.

A causa dell'ondata di maltempo, con la forte pioggia che si è abbattuta su Roma nelle ultime ore, le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono state impegnate in numerosi interventi sul territorio di supporto ai cittadini, per agevolare la viabilità e per mettere in sicurezza diverse aree. Si registrano nelle ultime 24 circa 200 interventi. A seguito di criticità legate al maltempo e ad allagamenti si sono rese necessarie momentanee chiusure di diverse strade tra cui: galleria Farnesina, via Ardeatina nel tratto compreso tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta, e nel tratto tra via Falcognana e via Castel di Leva.

