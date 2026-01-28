Roma rivoluzione Under 20 | spesi 200 milioni per il futuro ma Gasperini esige il presente

La Roma ha investito 200 milioni di euro sul settore giovanile, puntando tutto sul futuro. Ma Gasperini non si accontenta e chiede risultati concreti anche subito. La proprietà Friedkin ha scelto di concentrare le risorse sui giovani, sperando di costruire una squadra solida e sostenibile nel tempo. Nel frattempo, in città, cresce l’attesa per vedere se questa strategia porterà i frutti sperati o se sarà necessario accelerare sul presente.

Il futuro della Roma si gioca su un delicato equilibrio tra bilanci e ambizioni da vertice. La proprietà Friedkin ha tracciato una linea netta: investire il budget sul vivaio internazionale per garantire sostenibilità e valorizzazione di giovani promesse. Tuttavia, sul fronte opposto, Gasperini lancia segnali chiari. Dopo l'esperienza a Bergamo dove ha guidato l'Atalanta per nove stagioni di successi, il tecnico giallorosso non vuole solo una "Primavera fortissima", ma calciatori pronti a competere subito per il vertice della classifica. La linea Friedkin: basta rischi "alla Dovbyk". La svolta della proprietà nasce da una lezione imparata a caro prezzo.

