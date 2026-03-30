Questa mattina è stato inaugurato ufficialmente il restauro della facciata e del gruppo scultoreo all’ingresso dell’ex Mattatoio di Roma. L’intervento si inserisce nel progetto di riqualificazione dell’area, che mira a trasformarla in un polo dedicato alle arti e alla cultura. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità locali e rappresentanti del settore culturale.

Questa mattina è stata ufficialmente inaugurata la nuova facciata di ingresso all’ex Mattatoio, un importante passo verso la realizzazione della Città delle Arti di Roma. Il cantiere di restauro ha interessato non solo le facciate di ingresso, ma anche il gruppo scultoreo posizionato sul coronamento del portale monumentale in piazza Orazio Giustiniani, oltre ai muri perimetrali Est. L’intervento è stato attentamente curato dalla Sovrintendenza Capitolina e ha avuto una durata di circa 12 mesi, con un investimento complessivo di 1.755.000 euro. Dettagli del Progetto di Restauro. Il progetto di conservazione ha previsto una serie di interventi volti a recuperare la piena leggibilità e funzionalità della facciata, la quale presentava uno stato di conservazione fortemente compromesso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: restaurata facciata e gruppo scultoreo a ingresso ex Mattatoio

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