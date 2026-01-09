Piazza Dante | Intonaci e calcinacci giù dalla facciata della stazione centrale interdetto l' ingresso principale

A Piazza Dante, la facciata della stazione centrale presenta segni di degrado, con calcinacci e parti di intonaco cadute a terra. L’ingresso principale è attualmente interdetto per motivi di sicurezza, dopo il distacco di alcuni materiali probabilmente causato da una perdita nella rete di protezione sul tetto. La situazione richiede interventi di manutenzione per garantire la sicurezza dei passanti e il ripristino della struttura.

