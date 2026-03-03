Un appello è stato lanciato per la tutela della facciata romanica della Collegiata di Sant’Andrea di Empoli, che risale al XII secolo. Si evidenzia la necessità di un intervento di restauro per preservare l’edificio storico. La richiesta arriva da rappresentanti locali e associazioni di settore, che sottolineano l’importanza di intervenire per mantenere il patrimonio culturale. La decisione finale riguarderà gli enti competenti.

La facciata romanica (risalente al XII secolo) della Collegiata di Sant’Andrea di Empoli sarà presto restaurata. I tecnici hanno effettuato alcuni sopralluoghi (teniamo presente che già all’interno è in corso un intervento di ripristino) ed ancora nel pomeriggio di giovedì stavano analizzando il prospetto che si affaccia su piazza Farinata degli Uberti per pianificare la sistemazione dei ponteggi. Che appariranno, con tutta probabilità, tra la fine della primavera e l’estate. Il periodo cioè più consono per l’esecuzione di certi lavori. E’ una svolta, questa, attesa da anni. Tanti anni: questa facciata è una delle icone del romanico toscano, simile in stile (e coeva) a quelle della Basilica di San Miniato a Monte a Firenze e della Badia Fiesolana sulla collina di San Domenico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appello per la tutela del patrimonio: "La facciata della Collegiata ha bisogno di essere restaurata"

