Tre uomini hanno fatto irruzione in una casa nella capitale, legando, colpendo e violentando la moglie di un agente della Dia. I banditi sono riusciti ad entrare nell’abitazione, situata in una zona residenziale, e hanno agito senza essere fermati. La donna ha subito violenze e lesioni, mentre i criminali si sono poi allontanati con alcuni oggetti di valore.

È stata legata, imbavagliata con lo scotch, picchiata e abusata. Vittima una donna, moglie di un agente della Dia Una mattinata di terrore a Roma, con le forze dell’ordine che sono a caccia di tre uomini. Nel frattempo, la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per violenza sessuale e rapina aggravata. I fatti sono accaduti mercoledì 25 marzo intorno alle 11. A riportarlo è stato il quotidiano “Il messaggero”, con la notizia che è stata confermata a RomaToday da fonti investigative. I tre, secondo quanto ricostruito, sono riusciti a entrare nell’abitazione situata nel centro della città con una scusa: alla vittima avrebbero detto che c’era una raccomandata da firmare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, rapina in casa: moglie di agente della Dia legata, picchiata e violentata

Articoli correlati

Rapina in casa a Casoria, famiglia legata con lenzuola e sequestrataDue coniugi e il figlio legati nella loro abitazione nella lotte a Casoria (Napoli); i rapinatori avrebbero portato via denaro contante.

Leggi anche: Zoe Cristofoli picchiata durante una rapina in casa: il racconto choc dell’influencer

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma rapina in casa moglie di agente...

Temi più discussi: Roma, legata e pestata in casa: paura per la moglie di un agente della Dia. Rapinatori fuggiti con 2mila euro; Choc a Roma: moglie di un agente Dia imbavagliata, picchiata e abusata sessualmente; Roma, violentata durante una rapina in casa: si cercano tre uomini; Roma, donna sequestrata, picchiata e molestata in casa a Prati durante una rapina: è caccia a tre banditi senza scrupoli.

Rapina a casa di El Aynaoui, il calciatore della Roma sequestrato in una stanza con la famiglia. La madre sotto choc: Mi hanno puntato la pistola alla golaSei ladri a volto coperto e armati si sono introdotti nella notte nell’abitazione del giocatore giallorosso Neil El Aynaoui in zona Infernetto-Castel Fusano. Rubati gioielli e un rolex ... quotidiano.net

Roma, legata e pestata in casa: paura per la moglie di un agente della Dia. Rapinatori fuggiti con 2mila euroL’hanno colpita alla testa con il calcio della pistola poi legata e imbavagliata. Infine, non contenti del bottino trovato in casa, hanno sfogato la loro frustrazione abusando di lei. ilmattino.it

Il Campidoglio modifica il regolamento edilizio. Così i nuovi palazzi di Roma saranno più “green” ift.tt/9kWv5wh x.com

Inizia la tua settimana al meglio qui da Cheers, La Stradella del Buongusto - Via Stradella 85/87, Infernetto (Roma) 348 820 1198 : Inbio.agency #cheers#tavolacalda #roma - facebook.com facebook