Rapina in casa a Casoria famiglia legata con lenzuola e sequestrata

Due coniugi e il loro figlio sono stati legati con lenzuola durante una rapina in casa a Casoria, Napoli. I ladri sono entrati nell’abitazione e hanno portato via denaro contante. La famiglia è stata sequestrata all’interno delle proprie mura, senza che ci siano state altre persone coinvolte. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Due coniugi e il figlio legati nella loro abitazione nella lotte a Casoria (Napoli); i rapinatori avrebbero portato via denaro contante. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Casoria, rapina in abitazione nella notte: famiglia legata con lenzuola e derubataNotte di paura a Casoria, in provincia di Napoli, dove una banda di malviventi ha messo a segno una rapina in abitazione in via Fonseca intorno alle... Rapina in casa del calciatore El Aynaoui: famiglia sequestrata in camera da 6 malviventi armatiMomenti di paura nella notte per il centrocampista dellaRomaNeil El Aynaoui,vittima di una rapina nella sua abitazione a Castel Fusano. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rapina in casa a Casoria famiglia... Temi più discussi: Rapina in casa di El Ayanoui, il calciatore della Roma: Abbiamo vissuto momenti di paura (video); Rapina in casa a El Aynaoui, calciatore della Roma sequestrato dai ladri nella stanza: rubati soldi e gioielli; Rapina in casa a Roma, El Aynaoui chiuso in stanza; Brutale rapina in villa ieri sera, dentista malmenato. Arrestato uno dei banditi. Rapina in casa a Casoria, famiglia legata con lenzuola e sequestrataDue coniugi e il figlio legati nella loro abitazione nella lotte a Casoria (Napoli); i rapinatori avrebbero portato via denaro contante ... fanpage.it Rapina a casa di El Aynaoui, il calciatore della Roma sequestrato in una stanza con la famiglia. La madre sotto choc: Mi hanno puntato la pistola alla golaSei ladri a volto coperto e armati si sono introdotti nella notte nell’abitazione del giocatore giallorosso Neil El Aynaoui in zona Infernetto-Castel Fusano. Rubati gioielli e un rolex ... quotidiano.net NUOVA RAPINA A SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB): GIOIELLIERE AGGREDITO A due giorni dalla rapina al Costaverde, un nuovo episodio scuote il territorio. Questa sera, un uomo e una donna hanno fatto irruzione nella gioielleria L’Officina del Tempo, - facebook.com facebook Tempio, confessa l’uomo arrestato per rapina e sequestro di persona: caccia al mandante x.com