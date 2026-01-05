Zoe Cristofoli picchiata durante una rapina in casa | il racconto choc dell’influencer

Zoe Cristofoli, influencer e figura pubblica, ha recentemente condiviso l’esperienza di una rapina in casa durante la quale è stata vittima di violenza. Nel suo racconto, descrive gli eventi che hanno coinvolto lei e la sua famiglia, evidenziando l’impatto di quell’episodio sulla loro quotidianità. Un racconto che mette in luce le difficoltà di affrontare situazioni di emergenza domestica e la necessità di sensibilizzare su questi temi.

L'influencer legata a Theo Hernandez rompe il silenzio e racconta una notte che ha segnato per sempre la sua famiglia. Zoe Cristofoli classe 1996 con 1.1 milioni di follower su Instagram è modella influencer e volto molto noto del mondo social oltre a essere l'attuale compagna del calciatore Theo Hernandez. In passato ha avuto relazioni con personaggi conosciuti come Fabrizio Corona Andrea Cerioli e Francesco Bardi ma oggi la sua vita è costruita accanto al difensore francese. Dal loro amore sono nati due figli Theo Junior nel 2022 e Cloe Marie nel 2025. Ospite del podcast One More Time Zoe Cristofoli ha parlato di sentimenti e famiglia ma anche di un episodio drammatico che continua a rappresentare una ferita aperta.

