Roma | Rampelli Fd’I da anarchici chiaro segnale eversivo contro Stato e leggi

A Roma, una manifestazione degli anarchici si è svolta nonostante il divieto della Questura, in solidarietà con due individui coinvolti in un'esplosione mentre preparavano un ordigno nel Parco degli Acquedotti. L'evento ha attirato l'attenzione per il suo carattere eversivo e per il messaggio trasmesso contro lo Stato e le leggi. Rampelli di Fratelli d’Italia ha commentato l’episodio definendolo un segnale chiaro di minaccia.

La manifestazione degli anarchici a Roma, svoltasi “in solidarietà ai due terroristi saltati in aria mentre preparavano un ordigno esplosivo in un casale del Parco degli Acquedotti”, si è tenuta nonostante il divieto emesso dalla Questura. Questo evento è stato definito dal vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, come un chiaro segnale eversivo contro lo Stato e le sue leggi. Fermati i manifestanti. Rampelli ha aggiunto che, grazie al decreto sicurezza, sono stati sottoposti a fermo preventivo novantuno dimostranti, molti dei quali a volto coperto. “Persone che omaggiando due terroristi anarchici possono a pieno titolo definirsi fiancheggiatori degli stessi, dunque perseguibili dalle leggi vigenti”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Rampelli (Fd’I), da anarchici chiaro segnale eversivo contro Stato e leggi Articoli correlati Roma: Rampelli (Fd’I), no all’anello pedonale turisticoSui cipressi che circondano il Mausoleo di Augusto, “è auspicabile proseguire il confronto dopo che il ministro Giuli e il sindaco di Roma, Roberto... Leggi anche: Gli anarchici “santificano” i compagni morti e invocano pestaggi e bombe contro i “fasci” e Stato. FdI: «Segnale grave» Una selezione di notizie su Roma Rampelli Fd'I da anarchici chiaro... Roma: Rampelli (Fd’I), da anarchici chiaro segnale eversivo contro Stato e leggiLa manifestazione anarchica a Roma segna un chiaro segnale contro lo Stato, dichiara Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. romadailynews.it Israele: Rampelli (Fd’I), vicinanza dall’Italia a Pizzaballa e comunità cristianaProfondo sconcerto e amarezza per il divieto di ingresso nella Basilica di Gerusalemme e pertanto della celebrazione della messa nel ... agenzianova.com