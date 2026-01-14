Roma | Rampelli Fd’I no all’anello pedonale turistico

Roma: Rampelli (Fd’I) si oppone all’anello pedonale turistico. Sui cipressi che circondano il Mausoleo di Augusto, il deputato evidenzia la necessità di proseguire il confronto, dopo l’accordo tra il ministro Giuli e il sindaco Gualtieri sulla tutela e l’accessibilità del monumento. La questione riguarda la tutela del patrimonio storico e il diritto dei cittadini di fruire degli spazi pubblici, mantenendo un equilibrio tra conservazione e apertura.

Sui cipressi che circondano il Mausoleo di Augusto, "è auspicabile proseguire il confronto dopo che il ministro Giuli e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, hanno concordato sulla necessità di interagire per restituire ai cittadini la fruibilità del mausoleo. È stata constatata, inoltre, la presenza di clamorose sviste nelle analisi condotte dal CNR, che non diagnosticavano particolari patologie tali da giustificare l'abbattimento di alberature considerate sacre e, comunque, secolari". Queste sono le parole del vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d'Italia.

