Via ai lavori lungo il ponte c’è il senso unico alternato Si temono forti rallentamenti

I lavori sul ponte di Dosso sono iniziati mercoledì 18, causando l’istituzione di un senso unico alternato. La decisione deriva da un intervento programmato per migliorare la sicurezza della strutture, che ha già portato a qualche disagio nella circolazione quotidiana. La presenza di mezzi in cantiere e di segnaletica temporanea ha subito rallentato il traffico nelle prime ore.

Il sindaco: "Cantiere necessario per la sicurezza, previsti disagi. Attenzione alla segnaletica" Da mercoledì 18, quindi, è stato istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con tempistiche definite per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza. Questa prima fase accompagnerà il cantiere per alcune settimane, fino all'avvio della successiva chiusura completa del ponte, già comunicata nei mesi scorsi e necessaria per consentire le operazioni più delicate. L'intervento, illustrato nei dettagli durante l'assemblea pubblica, non è una scelta improvvisa ma una decisione responsabile e programmata, maturata a seguito dei monitoraggi tecnici che hanno evidenziato la necessità di intervenire per preservare la struttura e migliorarne le caratteristiche di sicurezza e durabilità.