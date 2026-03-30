Roma | ponte Congressi in 2027 partono cantieri terminano in 2031-2032

A Roma, i lavori sul ponte dei Congressi inizieranno nel 2027 e si concluderanno tra il 2031 e il 2032. Entro la fine di quest’anno, si terminerà la fase di progettazione dell’opera.

Entro la fine dell’anno in corso, si concluderà la fase di progettazione per il ponte dei Congressi di Roma. I lavori di costruzione effettivi inizieranno nei primi mesi del 2027, con una previsione di completamento fissata tra il 2031 e il 2032. Questa informazione è stata rivelata durante la presentazione del progetto e del cronoprogramma avvenuta in Campidoglio. Dettagli sul cronoprogramma dei lavori. Nel dettaglio, sono previsti 215 giorni dedicati alla progettazione a partire da oggi, seguiti da 2.175 giorni di attività cantieristica, che corrispondono a quasi sei anni di lavoro. Tuttavia, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato che nell’accordo stipulato sono state incluse delle premialità per accelerare i tempi di realizzazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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