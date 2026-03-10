nuovo ponte dei congressi gara aggiudicata nel 2027 via ai lavori

È stata aggiudicata la gara per la costruzione del nuovo Ponte dei Congressi, con i lavori previsti per partire nel 2027. Il progetto, che mira a collegare l’autostrada Roma-Fiumicino con l’Eur, ha radici che risalgono a circa vent’anni fa, quando un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri ne sancì l’ideazione. La fase di realizzazione è ora in attesa di avvio ufficiale.

Vent'anni fa, con un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, nasceva il sogno del Ponte dei Congressi come collegamento tra l'autostrada Roma-Fiumicino e l'Eur. Doveva semplificare la viabilità del quadrante e alleggerire il traffico ma da allora il percorso verso la costruzione del ponte è stato pieno di ostacoli, segnato anche da una gara del 2021, indetta dal Provveditorato dei lavori pubblici, andata deserta principalmente a causa dei rincari sui materiali, che hanno reso insufficienti i 146 milioni previsti per l'opera. Ora però è arrivata la svolta, e si spera sia definitiva. Anas ha infatti aggiudicato la nuova gara d'appalto, pubblicata a giugno scorso con una base di 218,5 milioni, e ora l'obiettivo è avviare il cantiere nel 2027 per terminare in cinque anni, quindi nel 2032. 🔗 Leggi su Iltempo.it

