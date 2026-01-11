Inter Napoli notte della verità a San Siro | Chivu cerca la fuga! Ecco dove si deciderà il big match

Il match tra Inter e Napoli, in programma a San Siro, rappresenta uno dei momenti più importanti della 20ª giornata di Serie A. La partita potrebbe avere un peso decisivo nella classifica, con Chivu e i suoi compagni pronti a cercare una vittoria fondamentale. Ecco dove si svolgerà il big match e quali sono le principali aspettative per questa sfida che potrebbe influenzare il proseguo della stagione.

del 20° turno di Serie A. L’analisi Stasera San Siro diventa il teatro decisivo per le sorti dello Scudetto 202526. La sfida tra l’Inter di Cristian Chivu e il Napoli di Antonio Conte non è una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

