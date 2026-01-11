Inter Napoli notte della verità a San Siro | Chivu cerca a fuga! Ecco dove si deciderà il big match
L'incontro tra Inter e Napoli, valido per il 20° turno di Serie A, rappresenta una partita chiave per la zona alta della classifica. A San Siro, la sfida si presenta come un momento decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre. In questa cornice, Chivu e i suoi compagni cercano di ottenere un risultato che possa influenzare il prosieguo della stagione. Ecco dove si deciderà il big match.
del 20° turno di Serie A. L’analisi Stasera San Siro diventa il teatro decisivo per le sorti dello Scudetto 202526. La sfida tra l’Inter di Cristian Chivu e il Napoli di Antonio Conte non è una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Inter Napoli, Chivu dovrà fare a meno di un giocatore per il big match di San Siro: ecco di chi parliamo
Leggi anche: Inter Liverpool, a San Siro la notte della verità per Chivu: e su Akanji…
Inter-Napoli, biglietti in vendita e show pre-match a San Siro: le info per i tifosi - Domenica alle 20:45 il big match della 20ª giornata: il Live Show pre- msn.com
Alla vigilia di Inter-Napoli, Cristian Chivu sorprende tutti e spegne il duello mediatico: “Non esiste il confronto con Antonio Conte” https://fanpa.ge/TEjFN - facebook.com facebook
#InterNapoli, le probabili formazioni del match di #SerieA #SkySport #SkySerieA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.