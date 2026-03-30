Roma | Mussolini FI furto energia elettrica pasticceria Parioli vicenda grave

I Carabinieri della Stazione Roma Parioli hanno riscontrato diverse irregolarità in una pasticceria del quartiere. Tra le violazioni segnalate ci sono l’impiego di forza lavoro irregolare e il furto aggravato di energia elettrica. Le verifiche sono state condotte nell’ambito di un’operazione volta a controllare il rispetto delle norme. Le autorità hanno immediatamente avviato le procedure previste dalla legge.

Impiego di forza lavoro irregolare e furto aggravato di energia sono solo alcune delle gravi violazioni riscontrate dai Carabinieri della Stazione Roma Parioli. In una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia, Rachele Mussolini, ha dichiarato: “Impiego di forza lavoro irregolare, gravi carenze igieniche e sanitarie e, soprattutto, furto aggravato di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete pubblica per un danno di circa 360.000 euro”. Questo è il risultato di una serie di irregolarità perpetrate nel corso degli anni in un bar-pasticceria situato nel cuore del Municipio II. Legalità e controllo del territorio. La Mussolini ha sottolineato che tali violazioni non riguardano solo le zone più periferiche, ma coinvolgono l’intero territorio cittadino, senza distinzione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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