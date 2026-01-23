Solofra furto di energia elettrica | denunciato 50enne

A Solofra, un uomo di 50 anni è stato denunciato dai Carabinieri e dal Servizio Elettrico Nazionale per aver sottratto energia elettrica in modo illecito. Le indagini hanno accertato il furto aggravato, portando all’identificazione del responsabile. Questa vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le normative sulla distribuzione energetica e di prevenire pratiche illegali che compromettono il sistema.

I Carabinieri della Stazione di Solofra a seguito di indagini effettuate congiuntamente a personale del Servizio Elettrico Nazionale, deferivano in stato di libertà un 50enne del posto ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica.Scoperta la manomissioneL’attività condotta con il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Forino, furto di energia elettrica: denunciato dai CarabinieriI Carabinieri di Forino hanno individuato e denunciato un uomo del luogo per aver sottratto energia elettrica, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare l’illegalità. Forino (AV): furto di energia elettrica, denunciato dai CarabinieriA Forino, i Carabinieri hanno scoperto un sofisticato sistema di bypass al contatore elettrico, denunciando un residente per furto di energia. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Solofra. Furto di elettricità, denunciato 50enne. Solofra (AV)- Furto di energia elettricaI Carabinieri della Stazione di Solofra a seguito di indagini effettuate congiuntamente a personale del Servizio Elettrico Nazionale, deferivano in stato di libertà un 50enne del posto ritenuto ... irpinia24.it Solofra - Furto di energia elettrica per circa 46mila Euro, denunciato un 50enne del luogo& I Carabinieri della Stazione di Solofra a seguito di indagini effettuate congiuntamente a personale del Servizio Elettrico Nazionale, deferivano in stato di libertà un 50enne del posto ritenuto resp ... tusinatinitaly.it SALERNO, ARRESTATI DUE UOMINI PER FURTO IN NEGOZIO Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Salerno ha arrestato due uomini per furto aggravato in concorso all’interno del negozio “Scarpe e Scarpe” in via San Leonardo. I due, BRAHEM Abderahm - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.