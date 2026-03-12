Furto di farmaci oncologici pm | Una vicenda molto grave

Un furto di farmaci oncologici ha coinvolto diverse procure, rendendo la vicenda molto grave e costosa per le finanze pubbliche. Il pubblico ministero ha sottolineato la gravità dell’episodio, evidenziando anche la collaborazione tra le diverse autorità giudiziarie interessate. La vicenda si è svolta nell’arco di pochi giorni, con le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Una vicenda molto grave, oltre che particolarmente onerosa per le casse pubbliche, che ha visto anche una sinergia tra più procure. Le attività investigative sono state poi condivise con le procure di Napoli e di Benevento, che hanno proceduto in questi giorni, pressoché simultaneamente, all’esecuzione di una serie di provvedimenti restrittivi, con riferimento ai reati di loro competenza, perché il gruppo di presunti responsabili di questi reati poi operava nella provincia di Napoli”. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli incontrando i giornalisti per l’operazione che ha portato a 4 arresti per il furto di farmaci oncologici dall’Ospedale di Melito Porto Salvo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto di farmaci oncologici, pm: “Una vicenda molto grave” Articoli correlati Furto di farmaci oncologici e salvavita: fermato un napoletano, colpo da quasi 300mila euroQuesta mattina i carabinieri di Benevento hanno eseguito un fermo nei confronti di un soggetto - residente nella provincia di Napoli - accusato, in... Benevento, maxi furto di farmaci oncologici: un fermo e indagini sui colpi in tutta ItaliaCarabinieri eseguono un fermo per il furto da 280mila euro all’ASL di Sant’Agata de’ Goti: scoperta una rete specializzata nei colpi alle farmacie... Altri aggiornamenti su Furto di farmaci oncologici pm Una... Temi più discussi: Napoli, furti di farmaci antitumorali dagli ospedali: 10 misure cautelari. Ricostruiti quattro colpi al Policlinico Federico II; Furti di farmaci oncologici, colpita quattro volte la farmacia del Policlinico Federico II di Napoli; Sgominata la gang dei furti di farmaci salvavita: dieci arresti a Napoli; Furti di farmaci oncologici: dieci misure cautelari. Maxi furto di farmaci oncologici all’ospedale di Melito Porto Salvo, 4 arrestiIl valore dei farmaci sottratti è di oltre 1,2 milioni di euro. Dalle indagini è emersa una ramificata rete criminale con base a Napoli, specializzata nell’esecuzione di furti ai danni delle farmacie ... quotidianosanita.it «Furto di farmaci oncologici, un’attività criminale grave e abietta»La Procura di Reggio Calabria sul furto di farmaci oncologici all’ospedale di Melito Porto Salvo. Arrestati quattro uomini della provincia di Napoli ... corrieredellacalabria.it Scoperto un furto di farmaci oncologi ad alto costo all'ospedale di Melito Porto Salvo, nel reggino. Arrestate quattro persone su richiesta della Procura di Reggio. I colpi avrebbero fruttato alla banda oltre un milione di euro. Leggi l'articolo completo: - facebook.com facebook Melito di Porto Salvo (RC): maxi furto di farmaci oncologici e salvavita presso la farmacia ospedaliera, per un importo complessivo superiore a 1milione e 200mila euro. I #Carabinieri arrestano 4 persone appartenenti ad una ramificata rete criminale cara x.com