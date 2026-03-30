Roma | Meloni Decreto sicurezza funziona lo conferma fermo preventivo 91 anarchici

Il governo ha affermato che il Decreto sicurezza è efficace, citando il fermo preventivo di 91 persone legate all’area anarchica. La misura riguarda soggetti ritenuti pericolosi e coinvolti in attività illegali. Le autorità hanno sottolineato che il provvedimento ha portato a un incremento delle operazioni di controllo e repressione. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui dettagli specifici dei soggetti coinvolti.

Il Decreto sicurezza “funziona”. Il fermo preventivo disposto per 91 soggetti dell’area anarchica, considerati pericolosi e giunti a Roma per una manifestazione non autorizzata dalla questura in memoria dei due anarchici deceduti il 19 marzo a causa dell’esplosione di un ordigno che stavano confezionando, conferma quanto fosse necessaria questa norma. Le dichiarazioni della presidente del Consiglio. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Non serve a limitare la libertà di manifestare, come sosteneva certa sinistra. Serve, al contrario, a garantire che le manifestazioni si svolgano in modo pacifico e non violento, come prevede la Costituzione, e a tutelare chi vuole esercitare quel diritto in modo civile, senza violenza e senza devastazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Meloni, Decreto sicurezza funziona, lo conferma fermo preventivo 91 anarchici Articoli correlati Leggi anche: Fermo preventivo per 91 anarchici, Meloni soddisfatta: “Il decreto sicurezza funziona, si manifesta senza violenza” Leggi anche: Meloni esulta per il fermo preventivo di 91 anarchici: "Il Decreto sicurezza funziona" Una raccolta di contenuti su Roma Meloni Decreto sicurezza funziona... Temi più discussi: Manifestazione anarchica a Roma, 91 fermi preventivi. Meloni: decreto sicurezza funziona; Meloni: 'Il decreto sicurezza funziona, lo conferma il fermo dei 91 anarchici'; Manifestazione anarchica vietata a Roma, 91 fermi preventivi; Anarchici a Roma, la Meloni sul fermo preventivo di 91 persone: Il decreto sicurezza funziona. Anarchici a Roma, la Meloni sul fermo preventivo di 91 persone: Il decreto sicurezza funzionaLa premier ha commentato con un messaggio sui social l'operazione delle forze dell'ordine nei confronti di compagne e compagni che si erano dati appuntamento nel casale dove hanno perso la vita Sara A ... romatoday.it Manifestazione anarchica vietata a Roma, 91 fermi preventiviGruppi di anarchici, arrivati a Roma per una manifestazione di commemorazione dei due militanti anarchici morti nell'esplosione del 19 marzo, vietata dalla Questura, sono stati bloccati su vari ingres ... tg24.sky.it Carlos Augusto è finito nel mirino della Roma. L'agente Beppe Riso lo ha proposto ai giallorossi e il rinnovo con l'Inter non arriva. In estate ci sarà una rivoluzione sulle fasce, saluteranno Tsimikas e Celik. Vi piacerebbe il brasiliano - facebook.com facebook Il Campidoglio modifica il regolamento edilizio. Così i nuovi palazzi di Roma saranno più “green” ift.tt/9kWv5wh x.com