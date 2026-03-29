Il governo ha disposto un fermo preventivo per 91 persone considerate appartenenti all’area anarchica. La premier ha dichiarato che il decreto sicurezza sta producendo risultati e che chi si manifesta può farlo senza ricorrere alla violenza. La misura riguarda soggetti identificati come coinvolti in attività che potrebbero mettere a rischio l’ordine pubblico durante le manifestazioni.

“Il Decreto Sicurezza funziona. Il fermo preventivo disposto per 91 soggetti dell’area anarchica, ritenuti pericolosi e arrivati a Roma per una manifestazione non autorizzata dalla Questura in memoria dei due anarchici morti il 19 marzo nell’esplosione di un ordigno che stavano confezionando, conferma quanto fosse necessaria questa norma”, commenta a fine serata la premier Giorgia Meloni sui social nel giorno in cui è scattato per la prima volta il ‘fermo preventivo’ alle manifestazioni, introdotto dal governo: 91 persone sono state colpite a Roma da questa misura in occasione della cerimonia di commemorazione degli anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due militanti morti lo scorso 19 marzo nella capitale mentre stavano fabbricando un ordigno in un casale nel Parco degli Acquedotti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fermo preventivo per 91 anarchici, Meloni soddisfatta: “Il decreto sicurezza funziona, si manifesta senza violenza”

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