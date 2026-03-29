Meloni esulta per il fermo preventivo di 91 anarchici | Il Decreto sicurezza funziona

La presidente del Consiglio ha dichiarato che il Decreto sicurezza è efficace dopo che la polizia ha effettuato il fermo preventivo di 91 anarchici. La notizia è stata diffusa attraverso un commento pubblico, in cui ha espresso soddisfazione per l'operato delle forze dell'ordine. La misura riguarda persone ritenute coinvolte in attività che hanno richiesto l’intervento delle autorità.

"Il Decreto sicurezza funziona". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta così il fermo preventivo di 91 anarchici da parte della polizia. I militanti volevano raggiungere un presidio non autorizzato per commemorare i loro compagni morti il 19 marzo nell'esplosione scaturita dall'ordigno che stavano confezionando. Meloni ribadisce il senso della misura: "Non serve a limitare la libertà di manifestare, come sosteneva certa sinistra. Serve, al contrario, a garantire che le manifestazioni si svolgano in modo pacifico e non violento, come prevede la Costituzione, e a tutelare chi vuole esercitare quel diritto in modo civile, senza violenza e senza devastazione". 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Meloni esulta per il fermo preventivo di 91 anarchici: "Il Decreto sicurezza funziona" Articoli correlati Leggi anche: Fermo preventivo per 91 anarchici, Meloni soddisfatta: “Il decreto sicurezza funziona, si manifesta senza violenza” Leggi anche: Meloni e il fermo dei 91 anarchici: «Il decreto funziona, continueremo a muoverci per garantire sicurezza» Una selezione di notizie su Meloni esulta Temi più discussi: Svolta sull’Ets: Meloni esulta, ma ottiene poco; Referendum, i risultati in diretta. Netta vittoria del no, bloccata la riforma della giustizia - LIVEBLOG; Giorgia Meloni esulta per il riconoscimento del modello Albania; L’Italia al voto | Vince il No al referendum sulla giustizia, Meloni: andiamo avanti. Dopo il trionfo del No: Meloni in bilico, la sinistra tra ambizioni e rivalitàDopo la vittoria del No, governo Meloni in bilico, opposizione divisa tra Schlein e Conte, tra ambizioni e nuove tensioni politiche. blitzquotidiano.it Referendum Giustizia, l'affluenza premia il No e boccia il Governo: per Meloni è un'occasione persaI risultati del Referendum per la riforma della Giustizia di domenica 22 e lunedì 23 marzo premiano il No: il commento di Giorgia Meloni e Carlo Nordio ... virgilio.it Con 389 sì, 206 no e 32 astenuti, la plenaria ha approvato l'avvio dei negoziati sulla contreversa direttiva rimpatri. Esulta Meloni, duro il commento del Pd - facebook.com facebook Sì del Parlamento europeo al «modello Albania» per i migranti, esulta Meloni: «Rimpatri più efficaci, vince la linea dell'Italia» x.com