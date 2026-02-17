Rrahmani si è infortunato durante la partita contro la Roma e ha subito una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. La diagnosi conferma un danno serio che richiederà diversi mesi di recupero. Il difensore del Napoli dovrà quindi stare lontano dal campo per un lungo periodo.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra la diagnosi per Rrahmani, che oggi è stato visitato dopo l’infortunio nel match di domenica contro la Roma. Lo rende noto il Napoli in una nota: “ In seguito all’infortunio durante il match contro la Roma – si legge – Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Per il difensore centrale del Napoli un infortunio che lo terrà fermo a lungo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, per Rrahmani lesione di alto grado al bicipite femorale: lungo stop

