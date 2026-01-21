Ex Mattatoio di Testaccio inaugurato il Padiglione 15B | nuovi spazi per Architettura Roma Tre

L’ex Mattatoio di Testaccio ha inaugurato il Padiglione 15B, ampliando gli spazi dedicati all’architettura. Questa nuova apertura rappresenta un ulteriore passo nella riqualificazione dell’area, offrendo un ambiente pensato per promuovere attività culturali e professionali legate all’architettura. L’intervento si inserisce nel processo di valorizzazione dell’ex mattatoio come centro di innovazione e dialogo traarte, design e urbanistica a Roma.

L’ex Mattatoio di Testaccio compie un nuovo passo nel suo percorso di rigenerazione urbana e culturale. Martedì 20 gennaio sono stati inaugurati i nuovi spazi del Dipartimento di Architettura dell’ Università degli Studi Roma Tre, ricavati all’interno del Padiglione 15B, uno degli edifici storici del complesso ottocentesco. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il rettore dell’Ateneo Massimiliano Fiorucci, insieme ai vertici universitari e ai progettisti dell’intervento. Originariamente utilizzato come stalla per il bestiame, il Padiglione 15B è stato completamente rifunzionalizzato e oggi dispone di circa 1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ex Mattatoio di Testaccio, inaugurato il Padiglione 15B: nuovi spazi per Architettura Roma Tre Roma: inaugurato il padiglione 15B dell’ex Mattatoio di Testaccio, un nuovo spazio universitarioÈ stato inaugurato il Padiglione 15B dell’ex Mattatoio di Testaccio, un nuovo spazio dedicato all’università. Nell'ex Mattatoio di Testaccio nuovi spazi per il dipartimento di Architettura di Roma TreAll’interno di uno dei padiglioni dell’ex Mattatoio di Testaccio, sono stati creati nuovi spazi per il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Ex Mattatoio a Testaccio: inaugurato un nuovo spazio per il dipartimento di Architettura dell'università Roma Tre; Nell'ex Mattatoio di Testaccio nuovi spazi per il dipartimento di Architettura di Roma Tre; Sito Istituzionale | Ex Mattatoio: inaugurato il padiglione 15B; Dal luogo della mattanza a laboratorio di futuro: inaugurato il nuovo padiglione all'Ex Mattatoio. Ex Mattatoio di Testaccio, inaugurato il Padiglione 15B: nuovi spazi per Architettura Roma TreL’ex Mattatoio di Testaccio compie un nuovo passo nel suo percorso di rigenerazione urbana e culturale. Martedì 20 gennaio sono stati inaugurati i nuovi ... romadailynews.it Ex Mattatoio a Testaccio: inaugurato un nuovo spazio per il dipartimento di Architettura dell'università Roma TreL'intervento rientra nel più ampio progetto di recupero e ristrutturazione dei padiglioni del complesso realizzato su progetto dell'architetto Gioacchino Ersoch. Il rettore Fiorucci: «Si rafforza il l ... roma.corriere.it Nell'ex Mattatoio di Testaccio nuovi spazi per il dipartimento di Architettura di Roma Tre ift.tt/Mr4SxmP x.com Si è tenuta oggi l'inaugurazione del Padiglione 15B dell'ex Mattatoio di Testaccio, presso il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. I lavori di recupero e ristrutturazione sono stati complet facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.