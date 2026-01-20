Roma | inaugurato il padiglione 15B dell’ex Mattatoio di Testaccio un nuovo spazio universitario

È stato inaugurato il Padiglione 15B dell’ex Mattatoio di Testaccio, un nuovo spazio dedicato all’università. L’evento si è svolto presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, in largo Giovanni Battista Marzi, 10. Questa iniziativa mira a offrire un ambiente di studio e ricerca per studenti e docenti, contribuendo allo sviluppo culturale e accademico del quartiere.

Oggi si è svolta presso il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre, in largo Giovanni Battista Marzi, 10, l'inaugurazione del Padiglione 15B dell'ex Mattatoio di Testaccio. Questo evento ha segnato la conclusione dei lavori di recupero e ristrutturazione che restituiscono alla città e all'Ateneo uno spazio di notevole valore storico, architettonico e urbano. Hanno partecipato all'inaugurazione Massimiliano Fiorucci, Magnifico Rettore dell'Università Roma Tre, Alberto Attanasio, Direttore Generale, Giovanni Formica, Direttore del Dipartimento di Architettura, Francesco Cellini, progettista dell'intervento, e Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale.

